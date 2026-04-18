Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100-Entwicklung

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,73 Prozent aufwärts auf 27.244,81 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,12 Prozent höher bei 27.082,42 Punkten, nach 26.782,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 26.986,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 27.269,95 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.002,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.605,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19.214,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 27.269,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 23,23 Prozent auf 82,29 USD), Arm (+ 14,08 Prozent auf 233,41 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,83 Prozent auf 347,56 USD), Synopsys (+ 9,45 Prozent auf 500,00 USD) und QUALCOMM (+ 9,35 Prozent auf 146,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Charter A (-22,53 Prozent auf 187,30 USD), Comcast (-8,28 Prozent auf 29,02 USD), AppLovin (-4,00 Prozent auf 436,00 USD), DexCom (-3,38 Prozent auf 60,58 USD) und CoStar Group (-3,08 Prozent auf 36,23 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 34.676.252 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net