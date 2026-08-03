Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag
Der NASDAQ 100 macht am Nachmittag einen Sprung nach oben.
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Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,25 Prozent fester bei 29.711,43 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1,16 Prozent auf 29.109,26 Punkte an der Kurstafel, nach 28.776,80 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.775,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.109,26 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 29.329,21 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 27.651,82 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 23.188,61 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,87 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 30,13 Prozent auf 163,51 USD), Arm (+ 17,38 Prozent auf 280,62 USD), Marvell Technology (+ 14,79 Prozent auf 222,44 USD), Astera Labs (+ 12,26 Prozent auf 360,40 USD) und Sandisk (+ 12,19 Prozent auf 1.445,01 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Diamondback Energy (-3,01 Prozent auf 192,77 USD), Intuitive Surgical (-2,54 Prozent auf 365,89 USD), Coca-Cola European Partners (-2,07 Prozent auf 105,95 USD), Constellation Energy (-1,96 Prozent auf 268,35 USD) und Take Two (-1,90 Prozent auf 240,49 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 weist die Palantir-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.635.530 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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