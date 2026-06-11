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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag

12.06.26 18:00 Uhr
Optimismus in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag | finanzen.net

In New York stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

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NASDAQ Composite Index
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Um 17:56 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent auf 25.828,34 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,102 Prozent schwächer bei 25.783,36 Punkten, nach 25.809,66 Punkten am Vortag.

Bei 26.010,31 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.599,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,908 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26.088,20 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.311,98 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 19.662,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,16 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 10,37 Prozent auf 97,50 USD), Microvision (+ 7,85 Prozent auf 0,39 USD), Amtech Systems (+ 7,35 Prozent auf 24,26 USD), inTest (+ 7,32 Prozent auf 17,29 USD) und Amkor Technology (+ 6,95 Prozent auf 81,44 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil KLA-Tencor (-89,67 Prozent auf 249,04 USD), Americas Car-Mart (-18,59 Prozent auf 2,19 USD), Nissan Motor (-17,24 Prozent auf 1,80 USD), Donegal Group B (-9,89 Prozent auf 16,67 USD) und Adobe (-7,16 Prozent auf 203,14 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.605.007 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,192 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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