Optimismus in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

21.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 26.740,49 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,669 Prozent stärker bei 26.601,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26.424,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.778,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.507,07 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 27.122,09 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 25.837,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22.953,67 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 15,08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit TransAct Technologies (+ 9,32 Prozent auf 5,10 USD), Innodata (+ 8,80 Prozent auf 59,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,12 Prozent auf 154,31 USD), SpaceX (+ 7,32 Prozent auf 158,61 USD) und BlackBerry (+ 7,05 Prozent auf 9,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-26,08 Prozent auf 0,58 USD), Integra LifeSciences (-8,63 Prozent auf 12,18 USD), DexCom (-5,55 Prozent auf 80,98 USD), Resources Connection (-5,08 Prozent auf 2,34 USD) und Netflix (-4,48 Prozent auf 65,61 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 30.877.593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,662 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite weist die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net