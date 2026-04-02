Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent fester bei 24.094,04 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,405 Prozent auf 24.143,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.039,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.265,14 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 17.397,70 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,41 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 5,69 Prozent auf 408,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,49 Prozent auf 125,21 USD), eBay (+ 4,26 Prozent auf 98,15 USD), Starbucks (+ 3,96 Prozent auf 93,95 USD) und Micron Technology (+ 3,39 Prozent auf 378,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Booking (-95,85 Prozent auf 174,10 USD), Enphase Energy (-4,24 Prozent auf 33,44 USD), Biogen (-4,04 Prozent auf 170,18 USD), Tesla (-3,36 Prozent auf 348,49 USD) und Datadog A (-2,75 Prozent auf 117,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net