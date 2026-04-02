DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.976 +0,4%Bitcoin60.305 +0,6%Euro1,1547 +0,2%Öl109,8 +0,5%Gold4.652 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent
Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Blick

Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

06.04.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
325,75 EUR -14,20 EUR -4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
156,75 EUR -0,75 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.550,00 EUR -120,00 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
236,75 EUR -6,05 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
100,60 EUR -1,94 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
79,47 EUR 0,34 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
32,38 EUR -0,63 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,67 EUR 0,40 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
315,35 EUR -1,55 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,50 EUR 1,42 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
78,29 EUR 0,21 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
103,40 EUR -1,75 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
312,30 EUR -16,70 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.171,5 PKT 126,0 PKT 0,52%
Charts|News|Analysen

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent fester bei 24.094,04 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,405 Prozent auf 24.143,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.039,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.265,14 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 17.397,70 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,41 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 5,69 Prozent auf 408,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,49 Prozent auf 125,21 USD), eBay (+ 4,26 Prozent auf 98,15 USD), Starbucks (+ 3,96 Prozent auf 93,95 USD) und Micron Technology (+ 3,39 Prozent auf 378,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Booking (-95,85 Prozent auf 174,10 USD), Enphase Energy (-4,24 Prozent auf 33,44 USD), Biogen (-4,04 Prozent auf 170,18 USD), Tesla (-3,36 Prozent auf 348,49 USD) und Datadog A (-2,75 Prozent auf 117,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen