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NASDAQ-Handel im Blick

Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

05.05.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

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NASDAQ 100
28.015,1 PKT 363,2 PKT 1,31%
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,39 Prozent fester bei 28.035,67 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,880 Prozent auf 27.895,05 Punkte an der Kurstafel, nach 27.651,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27.844,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28.046,23 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24.045,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.548,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.967,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 28.046,23 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 14,05 Prozent auf 109,24 USD), Micron Technology (+ 11,08 Prozent auf 640,31 USD), QUALCOMM (+ 8,76 Prozent auf 183,13 USD), Lam Research (+ 7,29 Prozent auf 277,41 USD) und Enphase Energy (+ 6,21 Prozent auf 34,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Fiserv (-9,81 Prozent auf 56,65 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Palantir (-6,85 Prozent auf 136,02 USD), Axon Enterprise (-5,44 Prozent auf 372,33 USD) und Charter A (-3,83 Prozent auf 159,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26.081.795 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,124 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 3,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,15 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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