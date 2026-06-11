DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -0,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin54.800 -0,2%Euro1,1567 -0,1%Öl86,76 -2,7%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Adobe 871981
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Optimismus in New York: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

12.06.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
177,54 EUR -11,40 EUR -6,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
2,09 USD -0,60 USD -22,30%
Charts|News|Analysen
Amkor Technology Inc.
71,19 EUR 6,22 EUR 9,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
74,98 EUR -2,08 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elbit Systems Ltd.
735,00 EUR -53,50 EUR -6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
107,66 EUR 6,02 EUR 5,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
13,30 EUR 0,40 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
219,30 EUR -1.869,20 EUR -89,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
3,97 EUR 0,22 EUR 5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,28 EUR -0,26 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
3,99 EUR 0,14 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
525,30 EUR -0,70 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,32 USD 0,01 USD 0,23%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
106,60 EUR 2,42 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Veeco Instruments Inc.
66,40 EUR 5,48 EUR 9,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25.888,8 PKT 79,2 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent stärker bei 25.888,84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,102 Prozent auf 25.783,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25.809,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.599,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.010,31 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,676 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.088,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22.311,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.662,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,42 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 10,01 Prozent auf 97,18 USD), Amkor Technology (+ 8,71 Prozent auf 82,78 USD), Veeco Instruments (+ 8,29 Prozent auf 77,48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,82 Prozent auf 5,10 USD) und inTest (+ 7,76 Prozent auf 17,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), Americas Car-Mart (-22,30 Prozent auf 2,09 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Myriad Genetics (-6,48 Prozent auf 4,33 USD) und Elbit Systems (-6,48 Prozent auf 854,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 31.491.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen