Optimismus in New York: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Index-Performance im Fokus

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent stärker bei 25.888,84 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,102 Prozent auf 25.783,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25.809,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.599,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.010,31 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,676 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.088,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22.311,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.662,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,42 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 10,01 Prozent auf 97,18 USD), Amkor Technology (+ 8,71 Prozent auf 82,78 USD), Veeco Instruments (+ 8,29 Prozent auf 77,48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,82 Prozent auf 5,10 USD) und inTest (+ 7,76 Prozent auf 17,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), Americas Car-Mart (-22,30 Prozent auf 2,09 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Myriad Genetics (-6,48 Prozent auf 4,33 USD) und Elbit Systems (-6,48 Prozent auf 854,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 31.491.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net