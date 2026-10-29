Optimismus in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen

CAC 40-Kursverlauf

29.10.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,92 Prozent fester bei 7.959,60 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,370 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.931,91 Zählern und damit 0,570 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.886,96 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.976,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.923,22 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,83 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 8.035,87 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 8.408,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.200,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,87 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 100.936 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,346 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net