Optimismus in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Index im Fokus

13.07.26 15:57 Uhr

Derzeit wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,23 Prozent fester bei 8.358,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,448 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8.306,64 Zählern und damit 0,388 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8.338,97 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.306,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.358,90 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 8.350,87 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Stand von 8.235,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 7.829,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Bei 8.642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 266.357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,801 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net