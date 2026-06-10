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Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich fester

24.06.26 17:57 Uhr
Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich fester | finanzen.net

Der CAC 40 befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

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CAC 40
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Am Mittwoch steht der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,54 Prozent im Plus bei 8.385,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,461 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,156 Prozent stärker bei 8.353,68 Punkten, nach 8.340,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.334,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8.395,88 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,576 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.115,75 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 24.03.2026, mit 7.743,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der CAC 40 mit 7.615,99 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 1.487.344 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,581 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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