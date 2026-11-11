DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,77 +1,3%Nas 25.575 +2,0%Bitcoin 67.103 +1,7%Euro 1,1092 -0,7%Öl 93,0 +1,7%Gold 3.990 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Marktbericht

Optimismus in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester

Optimismus in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der CAC 40 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
210.30 EUR 0.70 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
14.00 EUR 0.10 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
445.85 EUR -0.05 EUR -0.01 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
71.80 EUR -0.38 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
29.67 EUR 0.10 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.73 EUR -0.10 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
8,332.87 EUR 54.28 EUR 0.66 %
News | Analysen

Am Mittwoch notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,66 Prozent stärker bei 8.332,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,474 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,576 Prozent auf 8.326,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8.278,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.349,99 Punkte, das Tagestief hingegen 8.295,57 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,79 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 7.803,33 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 11.08.2026, mit 8.714,94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8.156,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Punkte.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 518.696 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,660 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.