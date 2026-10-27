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CAC 40-Kursentwicklung

Optimismus in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Optimismus in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der CAC 40 befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.28 EUR 0.40 EUR 0.21 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
434.25 EUR -1.10 EUR -0.25 %
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Pernod Ricard S.A.
67.10 EUR -0.34 EUR -0.50 %
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Renault S.A.
25.90 EUR -0.60 EUR -2.26 %
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Stellantis
3.72 EUR 0.05 EUR 1.31 %
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Indizes
CAC 40
7,887.14 EUR 39.82 EUR 0.51 %
News | Analysen

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,51 Prozent stärker bei 7.887,14 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,341 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,397 Prozent schwächer bei 7.816,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.847,32 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.810,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.909,74 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.077,80 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 8.406,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.239,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,76 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 424.908 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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