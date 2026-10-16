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Index-Performance im Blick

Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Optimismus in Paris: CAC 40 zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Der CAC 40 verzeichnet am Freitag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
199.44 EUR 4.32 EUR 2.21 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
404.90 EUR -1.65 EUR -0.41 %
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Pernod Ricard S.A.
68.20 EUR 1.42 EUR 2.13 %
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Renault S.A.
27.67 EUR 1.14 EUR 4.30 %
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Stellantis
3.96 EUR 0.08 EUR 2.05 %
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Indizes
CAC 40
7,960.31 EUR 25.61 EUR 0.32 %
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Am Freitag gewinnt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,46 Prozent auf 7.971,50 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,354 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,327 Prozent fester bei 7.960,61 Punkten, nach 7.934,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.916,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.980,99 Einheiten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, notierte der CAC 40 bei 8.140,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.377,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.188,59 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent ein. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 364.149 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,419 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:46 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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