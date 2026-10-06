Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start im Aufwind

CAC 40-Performance im Blick

06.10.26 09:28 Uhr

Der CAC 40 hält am Dienstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 7.853,27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 7.857,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7.834,10 Punkten am Vortag.

Bei 7.850,33 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.864,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.278,77 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 8.479,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.971,78 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,17 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 29.786 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net