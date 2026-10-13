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CAC 40-Kursentwicklung

Optimismus in Paris: Das macht der CAC 40 am Nachmittag

Optimismus in Paris: Das macht der CAC 40 am Nachmittag

Aktuell agieren die Anleger in Paris vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186.34 EUR -2.08 EUR -1.10 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
386.55 EUR 3.80 EUR 0.99 %
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Pernod Ricard S.A.
64.62 EUR 2.74 EUR 4.43 %
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Renault S.A.
26.86 EUR -0.14 EUR -0.52 %
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Stellantis
3.90 EUR -0.05 EUR -1.30 %
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Indizes
CAC 40
7,819.04 EUR -13.84 EUR -0.18 %
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Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,12 Prozent auf 7.842,22 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,263 Prozent stärker bei 7.853,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.832,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.825,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.878,16 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der CAC 40 bei 8.179,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.364,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.934,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 4,31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 146.243 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 202,513 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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