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ATX aktuell

Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der ATX zeigt heute eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
79.50 EUR 1.20 EUR 1.53 %
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AT & S (AT&S)
170.00 EUR 7.00 EUR 4.29 %
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CA Immobilien
21.50 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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DO & CO
197.00 EUR 4.80 EUR 2.50 %
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Erste Group Bank AG
110.80 EUR 2.80 EUR 2.59 %
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Lenzing AG
10.70 EUR 0.20 EUR 1.90 %
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OMV AG
74.15 EUR -0.15 EUR -0.20 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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PORR AG
31.10 EUR 0.95 EUR 3.15 %
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UNIQA Insurance AG
17.20 EUR -0.08 EUR -0.46 %
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Verbund AG
65.45 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Wienerberger AG
16.06 EUR -0.33 EUR -2.01 %
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Indizes
ATX
6,568.80 EUR 115.81 EUR 1.79 %
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Am Mittwoch notiert der ATX um 15:39 Uhr via Wiener Börse 1,23 Prozent höher bei 6.532,58 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186,196 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 6.457,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.452,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6.554,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.452,83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,371 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX mit 6.900,56 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der ATX noch bei 6.511,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der ATX noch bei 4.626,24 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 22,06 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 31,85 EUR), Lenzing (+ 2,86 Prozent auf 10,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,98 Prozent auf 17,54 EUR) und DO (+ 1,61 Prozent auf 202,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-0,99 Prozent auf 16,03 EUR), CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,45 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 65,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,00 EUR) und Andritz (+ 0,25 Prozent auf 80,20 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 215.733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,846 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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