ATX Prime-Entwicklung

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,95 Prozent auf 3.167,94 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 3.138,07 Punkten, nach 3.138,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.136,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.185,49 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,86 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 3.194,93 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 3.245,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.390,42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,18 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 9,67 Prozent auf 124,80 EUR), PORR (+ 6,04 Prozent auf 34,25 EUR), STRABAG SE (+ 3,12 Prozent auf 105,80 EUR), Rosenbauer (+ 2,71 Prozent auf 53,00 EUR) und BAWAG (+ 2,15 Prozent auf 166,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-6,55 Prozent auf 0,43 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,15 Prozent auf 3,38 EUR), Wienerberger (-1,95 Prozent auf 15,60 EUR), OMV (-1,92 Prozent auf 69,00 EUR) und Lenzing (-1,90 Prozent auf 10,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 152.269 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,672 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net