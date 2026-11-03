Optimismus in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Zuschlägen

ATX Prime-Kursentwicklung

03.11.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Dienstag erhöht sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,30 Prozent auf 3.170,04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,030 Prozent schwächer bei 3.159,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.160,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.184,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.130,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.295,49 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.240,66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der ATX Prime 2.409,61 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 19,26 Prozent. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,43 Prozent auf 139,00 EUR), Telekom Austria (+ 2,34 Prozent auf 8,75 EUR), UBM Development (+ 2,14 Prozent auf 14,30 EUR), PORR (+ 1,56 Prozent auf 32,45 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Polytec (-4,79 Prozent auf 4,17 EUR), Addiko Bank (-3,54 Prozent auf 24,50 EUR), Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), Semperit (-2,59 Prozent auf 16,95 EUR) und DO (-2,35 Prozent auf 207,50 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 204.865 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,108 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net