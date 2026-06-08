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Wiener Börse-Handel im Blick

Optimismus in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

09.06.26 09:27 Uhr
Optimismus in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu | finanzen.net

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Dienstag aufwärts.

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ATX Prime
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Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,82 Prozent stärker bei 2.991,77 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent leichter bei 2.967,03 Punkten, nach 2.967,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 2.962,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.991,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 2.910,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.637,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.230,95 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,55 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,34 Prozent auf 147,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), FACC (+ 1,13 Prozent auf 16,08 EUR) und Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,57 Prozent auf 2,56 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,97 Prozent auf 5,32 EUR), Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 9,95 EUR), ZUMTOBEL (-2,28 Prozent auf 3,86 EUR) und Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 31.883 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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