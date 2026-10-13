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ATX Prime-Entwicklung

Optimismus in Wien: ATX Prime klettert am Mittag

Optimismus in Wien: ATX Prime klettert am Mittag

Der ATX Prime verbucht aktuell Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
210.00 EUR -9.00 EUR -4.11 %
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BAWAG
171.20 EUR 3.80 EUR 2.27 %
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CA Immobilien
20.75 EUR -0.45 EUR -2.12 %
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Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.50 EUR 0.45 EUR 1.55 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.08 EUR -0.03 EUR -0.73 %
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Lenzing AG
11.30 EUR -0.08 EUR -0.70 %
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OMV AG
72.55 EUR 0.20 EUR 0.28 %
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Polytec
5.84 EUR -0.06 EUR -1.02 %
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UBM Development AG
15.70 EUR -0.20 EUR -1.26 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.04 EUR -7.07 %
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Indizes
ATX Prime
3,250.07 EUR 7.01 EUR 0.22 %
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Am Dienstag steigt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,62 Prozent auf 3.263,02 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,146 Prozent auf 3.238,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.243,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.235,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.268,15 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.179,31 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 2.360,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,75 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,97 Prozent auf 4,14 EUR), BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), Lenzing (-4,93 Prozent auf 10,80 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR) und Polytec (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Lenzing-Aktie aufweisen. 144.424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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