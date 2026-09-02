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Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Handelsende zu

Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Handelsende zu

In Wien standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
166.80 EUR -8.40 EUR -4.79 %
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Erste Group Bank AG
123.00 EUR -0.40 EUR -0.32 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.30 EUR 0.40 EUR 1.38 %
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Frequentis
71.30 EUR -0.40 EUR -0.56 %
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Marinomed Biotech AG
4.36 EUR 0.44 EUR 11.22 %
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OMV AG
70.30 EUR 1.10 EUR 1.59 %
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Raiffeisen
64.90 EUR 0.45 EUR 0.70 %
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Rosenbauer
63.40 EUR -0.60 EUR -0.94 %
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STRABAG SE
101.00 EUR 2.10 EUR 2.12 %
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Verbund AG
59.95 EUR 0.40 EUR 0.67 %
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Vienna Insurance
72.20 EUR -1.80 EUR -2.43 %
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Wolford AG
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ZUMTOBEL AG
4.12 EUR -0.02 EUR -0.48 %
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Indizes
ATX Prime
3,390.37 EUR 0.29 EUR 0.01 %
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Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 3.390,37 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3.389,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3.390,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.391,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.347,12 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.277,74 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Wert von 2.967,43 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 2.318,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,55 Prozent aufwärts. Bei 3.392,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 2,75 Prozent auf 65,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 101,40 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,87 Prozent auf 65,40 EUR) und EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-6,09 Prozent auf 2,16 EUR), AT S (AT&S) (-4,68 Prozent auf 167,20 EUR), Frequentis (-3,98 Prozent auf 69,90 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 71,70 EUR) und ZUMTOBEL (-3,16 Prozent auf 3,99 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 350.259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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