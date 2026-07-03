Optimismus in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus

ATX Prime-Kursentwicklung

09:27

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag gewinnt der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,69 Prozent auf 3.215,73 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3.193,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.193,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.193,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.216,17 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,98 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.012,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 2.706,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.227,80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 20,98 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 194,20 EUR), voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 42,50 EUR), Warimpex (+ 2,00 Prozent auf 0,51 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 75,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wolford (-1,71 Prozent auf 2,30 EUR), Telekom Austria (-1,34 Prozent auf 9,60 EUR), UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,10 EUR) und ZUMTOBEL (-0,51 Prozent auf 3,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 18.039 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,96 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net