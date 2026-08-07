Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.
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Der ATX Prime sprang im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,29 Prozent auf 3.314,07 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 3.304,53 Punkten in den Handel, nach 3.304,63 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3.318,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.299,82 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 1,10 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 3.179,31 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 2.909,21 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 2.361,64 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,68 Prozent aufwärts. Bei 3.337,77 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 38,89 Prozent auf 2,50 EUR), Semperit (+ 2,99 Prozent auf 15,50 EUR), FACC (+ 1,70 Prozent auf 16,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 167,80 EUR) und OMV (+ 1,00 Prozent auf 65,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Frequentis (-2,60 Prozent auf 74,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,51 Prozent auf 4,66 EUR), Wienerberger (-2,29 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 23,10 EUR) und Rosenbauer (-1,33 Prozent auf 59,20 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 338.807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 46,731 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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