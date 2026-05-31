DAX25.235 +0,9%Est506.096 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,6%Nas27.087 +0,4%Bitcoin59.972 -2,2%Euro1,1647 +0,1%Öl94,02 -1,3%Gold4.533 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX startet in Grün -- Asiens Börsen uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire im Fokus
Top News
Infineon-Aktie profitiert: Jefferies schraubt Kursziel nach oben Infineon-Aktie profitiert: Jefferies schraubt Kursziel nach oben
Shoals Technologies Group: Solartechnik-Spezialist verzeichnet Rekord-Auftragsbestand! Shoals Technologies Group: Solartechnik-Spezialist verzeichnet Rekord-Auftragsbestand!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Optimismus in Wien: ATX Prime startet im Plus

02.06.26 09:27 Uhr
Optimismus in Wien: ATX Prime startet im Plus | finanzen.net

Der ATX Prime hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
143,40 EUR 2,80 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
102,10 EUR -0,70 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
9,20 EUR -0,30 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62,10 EUR -1,00 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
34,30 EUR -0,20 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
4,69 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
47,50 EUR -0,82 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
92,90 EUR -2,30 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45,72 EUR -2,32 EUR -4,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,45 EUR 0,01 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Wienerberger AG
24,20 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,42 EUR -0,02 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,55 EUR 0,03 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3.025,8 PKT 22,1 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent stärker bei 3.021,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.003,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3.003,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.001,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.021,29 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.865,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2.800,65 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 2.224,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 2,78 Prozent auf 35,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,76 Prozent auf 48,68 EUR), Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 24,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 142,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-5,84 Prozent auf 2,58 EUR), Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 9,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,68 Prozent auf 3,51 EUR) und voestalpine (-1,12 Prozent auf 45,80 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50.784 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie weist mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen