Optimismus in Wien: ATX Prime startet im Plus

Index-Performance im Fokus

Der ATX Prime hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent stärker bei 3.021,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.003,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3.003,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.001,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.021,29 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.865,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2.800,65 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 2.224,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 2,78 Prozent auf 35,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,76 Prozent auf 48,68 EUR), Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 24,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 142,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-5,84 Prozent auf 2,58 EUR), Warimpex (-5,66 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,50 Prozent auf 9,75 EUR), ZUMTOBEL (-1,68 Prozent auf 3,51 EUR) und voestalpine (-1,12 Prozent auf 45,80 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50.784 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie weist mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net