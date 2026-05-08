Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge

ATX Prime-Entwicklung

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent höher bei 2.931,36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,049 Prozent auf 2.911,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2.910,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2.937,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.909,48 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 2.877,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der ATX Prime noch bei 2.883,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.171,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.973,28 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 5,29 Prozent auf 48,20 EUR), FACC (+ 2,24 Prozent auf 13,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,94 Prozent auf 3,68 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,76 Prozent auf 5,78 EUR) und CPI Europe (+ 1,69 Prozent auf 15,66 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-8,26 Prozent auf 10,00 EUR), Rosenbauer (-2,67 Prozent auf 58,40 EUR), Palfinger (-2,38 Prozent auf 34,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,99 Prozent auf 98,60 EUR) und AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 133.190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,394 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net