DAX 25.264 +0,7%ESt50 6.219 +0,7%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,22 +2,0%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.815 +0,2%Euro 1,1201 +0,1%Öl 104,1 -0,6%Gold 4.178 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Das macht der ATX Prime aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.00 EUR 0.60 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
168.00 EUR 1.70 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
109.20 EUR -1.40 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.05 EUR 0.05 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Frequentis
64.50 EUR -0.30 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
4.11 EUR -0.04 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.86 EUR 0.36 EUR 3.43 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.00 EUR -0.25 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
28.75 EUR -0.25 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
16.70 EUR 0.06 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.48 EUR -0.02 EUR -3.03 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,228.18 EUR 15.38 EUR 0.48 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 3.227,05 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3.213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.233,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.213,57 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der ATX Prime bei 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2.331,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,40 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 10,82 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,40 EUR), Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR) und BAWAG (+ 1,02 Prozent auf 168,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,91 Prozent auf 4,11 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,54 Prozent auf 28,75 EUR) und Frequentis (-1,35 Prozent auf 65,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 60.497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,186 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Mit 6,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.