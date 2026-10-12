Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

Index im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Das macht der ATX Prime aktuell.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 3.227,05 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 3.213,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3.212,80 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.233,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.213,57 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der ATX Prime bei 3.378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3.189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2.331,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,40 Prozent. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 10,82 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,40 EUR), Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR) und BAWAG (+ 1,02 Prozent auf 168,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,91 Prozent auf 4,11 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,54 Prozent auf 28,75 EUR) und Frequentis (-1,35 Prozent auf 65,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. 60.497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,186 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Mit 6,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net