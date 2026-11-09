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ATX Prime im Fokus

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge

Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge

Der ATX Prime steigt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
106.00 EUR 0.80 EUR 0.76 %
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BAWAG
167.10 EUR 3.90 EUR 2.39 %
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DO & CO
226.00 EUR 17.50 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
113.50 EUR 2.00 EUR 1.79 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.05 EUR 0.55 EUR 1.80 %
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FACC AG
13.14 EUR -0.18 EUR -1.35 %
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Frequentis
58.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.76 EUR 0.08 EUR 2.17 %
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OMV AG
71.60 EUR -0.30 EUR -0.42 %
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Raiffeisen
60.15 EUR 0.55 EUR 0.92 %
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Semperit AG Holding
17.55 EUR -0.35 EUR -1.96 %
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Wolford AG
1.84 EUR 0.01 EUR 0.55 %
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ZUMTOBEL AG
3.81 EUR -0.03 EUR -0.78 %
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Indizes
ATX Prime
3,210.87 EUR 51.86 EUR 1.64 %
News | Analysen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1,50 Prozent fester bei 3.206,29 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.159,01 Punkten in den Montagshandel, nach 3.159,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.155,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.207,12 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der ATX Prime auf 3.212,80 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.277,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.361,33 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,62 Prozent zu. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,43 Prozent auf 112,60 EUR), Frequentis (+ 5,77 Prozent auf 62,30 EUR), Raiffeisen (+ 2,73 Prozent auf 60,15 EUR), BAWAG (+ 2,64 Prozent auf 167,00 EUR) und DO (+ 2,52 Prozent auf 224,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Semperit (-1,71 Prozent auf 17,25 EUR), FACC (-1,34 Prozent auf 13,26 EUR) und ZUMTOBEL (-1,04 Prozent auf 3,80 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93.062 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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