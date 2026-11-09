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Index-Performance

Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester

Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags fester

ATX Prime-Handel am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
114.40 EUR 9.20 EUR 8.75 %
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BAWAG
168.60 EUR 5.40 EUR 3.31 %
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DO & CO
226.00 EUR 17.50 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
113.50 EUR 2.00 EUR 1.79 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.05 EUR 0.55 EUR 1.80 %
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Frequentis
58.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.76 EUR 0.08 EUR 2.17 %
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OMV AG
71.10 EUR -0.80 EUR -1.11 %
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Polytec
4.09 EUR 0.10 EUR 2.51 %
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Verbund AG
72.15 EUR 0.75 EUR 1.05 %
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Wolford AG
1.84 EUR 0.01 EUR 0.55 %
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ZUMTOBEL AG
3.81 EUR -0.03 EUR -0.78 %
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Indizes
ATX Prime
3,228.59 EUR 69.58 EUR 2.2 %
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Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,88 Prozent höher bei 3.218,32 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3.159,01 Punkten, nach 3.159,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3.155,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.225,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3.212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2.361,33 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,07 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,81 Prozent auf 113,00 EUR), Frequentis (+ 6,11 Prozent auf 62,50 EUR), DO (+ 3,66 Prozent auf 226,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,65 Prozent auf 3,98 EUR) und BAWAG (+ 3,50 Prozent auf 168,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-3,37 Prozent auf 4,02 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), Verbund (-1,72 Prozent auf 71,45 EUR) und OMV (-0,98 Prozent auf 71,05 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 143.578 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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