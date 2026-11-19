ATX Prime-Marktbericht

Der ATX Prime notiert am Donnerstagnachmittag im Plus.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 3.162,56 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3.138,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3.138,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.185,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.136,05 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.194,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.245,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.390,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 6,50 Prozent auf 34,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,33 Prozent auf 121,00 EUR), FACC (+ 3,48 Prozent auf 14,86 EUR), Rosenbauer (+ 3,10 Prozent auf 53,20 EUR) und STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 105,20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-6,02 Prozent auf 3,28 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Lenzing (-3,62 Prozent auf 10,12 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 15,44 EUR) und Telekom Austria (-1,37 Prozent auf 8,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 237.090 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,672 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,91 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net