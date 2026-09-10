Optimismus in Wien: ATX schlussendlich freundlich

Index-Performance

10.09.26 17:57 Uhr

Der ATX bewegte sich am Donnerstagabend kaum.

Am Donnerstag beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 6.869,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 194,548 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 6.858,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6.859,91 Punkten am Vortag.

Bei 6.894,30 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.832,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,146 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der ATX-Kurs 6.653,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der ATX mit 5.968,81 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4.629,42 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,37 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.910,60 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Österreichische Post (+ 1,12 Prozent auf 31,70 EUR), EVN (+ 0,85 Prozent auf 29,65 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,83 Prozent auf 170,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Palfinger (-1,11 Prozent auf 31,10 EUR), PORR (-0,96 Prozent auf 36,20 EUR), voestalpine (-0,84 Prozent auf 44,72 EUR) und CA Immobilien (-0,66 Prozent auf 22,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 742.018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net