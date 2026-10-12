Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Wiener Börse-Handel im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent stärker bei 6.580,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 185,670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,025 Prozent höher bei 6.545,11 Punkten in den Handel, nach 6.543,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.545,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.589,29 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der ATX bei 6.885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX bei 6.484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4.666,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,05 Prozent auf 10,82 EUR), Erste Group Bank (+ 1,57 Prozent auf 110,30 EUR), PORR (+ 1,16 Prozent auf 30,40 EUR), Andritz (+ 1,11 Prozent auf 82,30 EUR) und BAWAG (+ 1,02 Prozent auf 168,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 213,00 EUR), OMV (-0,90 Prozent auf 71,30 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,90 EUR), Verbund (+ 0,15 Prozent auf 65,00 EUR) und voestalpine (+ 0,27 Prozent auf 44,68 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60.497 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Mit 6,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net