DAX25.389 +2,0%Est506.137 +2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +4,5%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.695 +0,8%Euro1,1641 +0,3%Öl97,01 -6,9%Gold4.573 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street pausiert -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Fortschritte bei Iran-Abkommen -- D-Wave, Wasserstoffaktien, Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wiener Börse-Handel im Blick

Optimismus in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

25.05.26 17:57 Uhr
Optimismus in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester | finanzen.net

Der ATX performte zum Handelsende positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
138,00 EUR 7,00 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
187,00 EUR 8,60 EUR 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
99,25 EUR 2,75 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
25,25 EUR 0,55 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
63,00 EUR 0,40 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,70 EUR 0,15 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,14 EUR -0,16 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
33,50 EUR -1,50 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,86 EUR 0,04 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
60,60 EUR -0,50 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
23,80 EUR 1,04 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.148,2 PKT 165,5 PKT 2,77%
Charts|News|Analysen

Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,77 Prozent auf 6.148,24 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,789 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5.984,16 Punkten, nach 5.982,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.148,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.982,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5.753,83 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 5.766,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4.383,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.148,38 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Verbund (-1,08 Prozent auf 59,50 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 24,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,88 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338.517 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen