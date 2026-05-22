Optimismus in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Wiener Börse-Handel im Blick

Der ATX performte zum Handelsende positiv.

Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,77 Prozent auf 6.148,24 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 168,789 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,024 Prozent fester bei 5.984,16 Punkten, nach 5.982,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.148,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.982,87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der ATX bei 5.753,83 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 5.766,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4.383,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6.148,38 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 10,09 Prozent auf 144,00 EUR), DO (+ 5,41 Prozent auf 190,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,78 Prozent auf 103,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,97 Prozent auf 48,18 EUR) und Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 23,76 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-3,35 Prozent auf 33,20 EUR), Verbund (-1,08 Prozent auf 59,50 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,60 EUR), Lenzing (+ 0,20 Prozent auf 24,85 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 16,88 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338.517 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,180 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net