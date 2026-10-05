Optimismus in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels freundlich

Wiener Börse-Handel im Blick

05.10.26 17:57 Uhr

Am Abend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,41 Prozent auf 6.746,05 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 189,278 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 6.717,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6.718,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.755,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.660,75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX mit 6.858,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6.565,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 4.756,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 26,05 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 1,80 Prozent auf 59,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR), DO (+ 1,24 Prozent auf 195,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 21,45 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 114,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil PORR (-1,90 Prozent auf 31,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,02 Prozent auf 67,90 EUR), Lenzing (-1,02 Prozent auf 13,60 EUR), BAWAG (-1,02 Prozent auf 175,00 EUR) und voestalpine (-0,90 Prozent auf 43,92 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 292.508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,128 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net