DAX24.132 +0,7%Est505.841 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,32 +0,2%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.020 +0,7%Euro1,1714 -0,2%Öl106,3 -1,3%Gold4.707 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Konzern hebt Prognose für 2026 leicht an Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Konzern hebt Prognose für 2026 leicht an
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch höher: Gewinn gesunken, Prognose bestätigt Deutsche Euroshop-Aktie dennoch höher: Gewinn gesunken, Prognose bestätigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Entwicklung

Optimismus in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

13.05.26 09:27 Uhr
Optimismus in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht der ATX am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
73,80 EUR -0,30 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
97,70 EUR 1,70 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
178,60 EUR -1,80 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
97,50 EUR -1,30 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
23,70 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60,60 EUR -0,35 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
30,90 EUR -0,10 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,70 EUR 0,14 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
34,20 EUR 0,25 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
60,20 EUR 0,70 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
23,94 EUR -0,68 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.894,8 PKT 45,8 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,92 Prozent nach oben auf 5.902,73 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 168,519 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 5.848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5.848,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.848,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.921,42 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,272 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 5.797,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.622,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4.397,75 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,30 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.018,30 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,62 Prozent auf 101,80 EUR), Verbund (+ 2,58 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR), Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 97,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,94 Prozent auf 22,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR), DO (+ 0,33 Prozent auf 181,60 EUR), Andritz (+ 0,41 Prozent auf 73,50 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 60,85 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,841 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen