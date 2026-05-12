Optimismus in Wien: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

ATX-Entwicklung

Das macht der ATX am Morgen.

Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,92 Prozent nach oben auf 5.902,73 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 168,519 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 5.848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5.848,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.848,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.921,42 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,272 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 5.797,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.622,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4.397,75 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,30 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.018,30 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,62 Prozent auf 101,80 EUR), Verbund (+ 2,58 Prozent auf 61,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,47 Prozent auf 34,50 EUR), Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 23,95 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,14 Prozent auf 97,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-3,94 Prozent auf 22,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,15 EUR), DO (+ 0,33 Prozent auf 181,60 EUR), Andritz (+ 0,41 Prozent auf 73,50 EUR) und OMV (+ 0,41 Prozent auf 60,85 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 74.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,841 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net