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Index-Performance

Optimismus in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime

Optimismus in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime bewegte sich am Abend kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
24.60 EUR -0.10 EUR -0.40 %
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Erste Group Bank AG
106.60 EUR -1.10 EUR -1.02 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.80 EUR 0.55 EUR 1.88 %
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FACC AG
13.52 EUR -0.14 EUR -1.02 %
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Flughafen Wien AG
50.20 EUR 0.40 EUR 0.80 %
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Frequentis
62.50 EUR -1.10 EUR -1.73 %
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Lenzing AG
10.70 EUR 0.32 EUR 3.08 %
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OMV AG
72.20 EUR 0.55 EUR 0.77 %
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Palfinger AG
26.90 EUR 0.35 EUR 1.32 %
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Polytec
6.10 EUR -0.06 EUR -0.97 %
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Semperit AG Holding
18.25 EUR 0.10 EUR 0.55 %
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voestalpine AG
41.44 EUR -0.10 EUR -0.24 %
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Wienerberger AG
16.33 EUR -0.04 EUR -0.24 %
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Indizes
ATX Prime
3,162.66 EUR 5.64 EUR 0.18 %
News | Analysen

Letztendlich beendete der ATX Prime den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3.162,66 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3.157,02 Punkten in den Handel, nach 3.157,02 Punkten am Vortag.

Bei 3.177,80 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.155,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 3.433,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.123,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.337,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18,98 Prozent nach oben. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 8,08 Prozent auf 10,70 EUR), Polytec (+ 3,56 Prozent auf 6,40 EUR), Frequentis (+ 2,98 Prozent auf 65,70 EUR), Palfinger (+ 2,21 Prozent auf 27,70 EUR) und OMV (+ 1,25 Prozent auf 72,75 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Semperit (-2,75 Prozent auf 17,70 EUR), Addiko Bank (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), Flughafen Wien (-2,32 Prozent auf 50,60 EUR), voestalpine (-2,31 Prozent auf 41,50 EUR) und FACC (-2,30 Prozent auf 13,58 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 333.229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,642 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,05 erwartet. Mit 6,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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