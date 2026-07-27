Optimismus in Wien: Pluszeichen im ATX Prime

ATX Prime-Kursverlauf

29.07.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime gewinnt heute an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent höher bei 3.142,57 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.123,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3.123,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.115,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.152,69 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,09 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.125,77 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 29.04.2026, mit 2.881,86 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.296,34 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,22 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.243,92 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 6,90 Prozent auf 22,45 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,02 Prozent auf 4,09 EUR), OMV (+ 2,20 Prozent auf 62,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,95 Prozent auf 68,10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,93 Prozent auf 17,92 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Telekom Austria (-2,67 Prozent auf 10,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 4,68 EUR), Semperit (-1,35 Prozent auf 14,65 EUR) und Palfinger (-1,17 Prozent auf 29,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175.140 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,511 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net