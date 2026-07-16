Optimismus in Wien: So bewegt sich der ATX am Montagmittag

Wiener Börse-Handel im Blick

20.07.26 12:25 Uhr

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,06 Prozent höher bei 6.368,92 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 177,679 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 6.364,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6.364,91 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6.385,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.324,83 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.527,59 Punkten gehandelt. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 5.866,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.485,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6.599,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 24,15 EUR), Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 32,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,94 Prozent auf 86,30 EUR), Verbund (+ 0,77 Prozent auf 59,05 EUR) und EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 156,60 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 17,00 EUR), Andritz (-0,41 Prozent auf 73,60 EUR) und PORR (-0,39 Prozent auf 38,80 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 85.010 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,385 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,45 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net