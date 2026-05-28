Optimismus in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

ATX Prime aktuell

Der ATX Prime steigt aktuell.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,51 Prozent fester bei 3.032,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,044 Prozent stärker bei 2.988,82 Punkten in den Handel, nach 2.987,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.040,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.988,82 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, notierte der ATX Prime bei 2.881,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.840,18 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 2.220,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,09 Prozent zu. Bei 3.046,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 6,54 Prozent auf 40,75 EUR), DO (+ 4,31 Prozent auf 193,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,75 Prozent auf 49,26 EUR), Wienerberger (+ 2,57 Prozent auf 24,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 2,57 Prozent auf 16,78 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 9,65 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,91 Prozent auf 5,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,89 Prozent auf 33,50 EUR) und Flughafen Wien (-0,41 Prozent auf 49,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 134.986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 39,501 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net