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Kursentwicklung

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 2.02 EUR 2.67 %
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Amrize
34.96 EUR 0.43 EUR 1.25 %
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Galderma
202.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Helvetia Baloise Holding AG
227.20 EUR -0.40 EUR -0.18 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,955.00 EUR -15.00 EUR -0.17 %
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Logitech S.A.
100.05 EUR 1.71 EUR 1.74 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.26 EUR 0.22 EUR 0.24 %
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Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
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Partners Group AG
683.80 EUR 3.60 EUR 0.53 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
430.05 EUR 2.95 EUR 0.69 %
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Sika AG
188.40 EUR -5.05 EUR -2.61 %
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Swiss Re AG
164.25 EUR -0.45 EUR -0.27 %
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VAT
623.40 EUR 22.00 EUR 3.66 %
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Indizes
SLI
2,346.34 CHF 9.34 CHF 0.4 %
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Um 15:39 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,22 Prozent höher bei 2.342,24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,067 Prozent auf 2.335,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.337,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.346,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.329,31 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der SLI bei 2.245,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.291,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.040,84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,89 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), VAT (+ 1,88 Prozent auf 584,40 CHF), Amrize (+ 1,26 Prozent auf 32,98 CHF), Logitech (+ 1,16 Prozent auf 92,26 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,13 Prozent auf 215,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Galderma (-1,91 Prozent auf 187,25 CHF), Sika (-0,85 Prozent auf 174,70 CHF), Swiss Re (-0,84 Prozent auf 152,60 CHF), Lindt (-0,72 Prozent auf 8.260,00 CHF) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 83,43 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.238.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 341,410 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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