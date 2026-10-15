Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen

Index-Performance im Blick

15.10.26 15:58 Uhr

Der SPI im Performance-Check.

Am Donnerstag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,68 Prozent höher bei 20.092,43 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,464 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,331 Prozent stärker bei 20.022,65 Punkten, nach 19.956,67 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19.992,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.157,43 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,50 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19.455,24 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 20.110,33 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 17.269,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,14 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 7,14 Prozent auf 45,00 CHF), Lindt (+ 5,48 Prozent auf 8.270,00 CHF), Lindt (+ 5,27 Prozent auf 85.900,00 CHF), Barry Callebaut (+ 5,15 Prozent auf 1.103,00 CHF) und GAM (+ 4,48 Prozent auf 0,07 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ams-OSRAM (-8,19 Prozent auf 17,93 CHF), Huber + Suhner (-7,33 Prozent auf 161,80 CHF), INFICON (-7,16 Prozent auf 176,40 CHF), ASMALLWORLD (-7,03 Prozent auf 0,86 CHF) und LEM (-6,52 Prozent auf 602,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.726.102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 314,761 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net