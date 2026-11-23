Index-Performance

So bewegt sich der SLI am Montag.

Am Montag erhöht sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,75 Prozent auf 2.358,29 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 2.342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2.340,73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.361,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.339,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2.325,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 2.310,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2.033,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 5,73 Prozent auf 522,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,89 Prozent auf 67,88 CHF), Richemont (+ 2,90 Prozent auf 173,90 CHF), Sandoz (+ 2,56 Prozent auf 82,56 CHF) und Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 624,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-2,36 Prozent auf 63,84 CHF), Lindt (-1,14 Prozent auf 8.235,00 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 33,52 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 707,00 CHF) und Nestlé (-0,99 Prozent auf 84,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2.642.699 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 342,372 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net