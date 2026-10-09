Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

Index-Performance

09.10.26 15:57 Uhr

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 1,01 Prozent stärker bei 2.219,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,964 Prozent auf 2.218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.196,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2.222,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.210,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,130 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2.225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.275,76 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2.046,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,51 Prozent auf 261,80 CHF), UBS (+ 2,34 Prozent auf 39,74 CHF), Schindler (+ 2,18 Prozent auf 262,20 CHF), Straumann (+ 2,10 Prozent auf 89,66 CHF) und Lonza (+ 2,06 Prozent auf 575,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2,33 Prozent auf 628,50 CHF), Logitech (-0,93 Prozent auf 83,34 CHF), Helvetia Baloise (-0,39 Prozent auf 204,00 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 75,91 CHF) und Partners Group (+ 0,17 Prozent auf 590,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.558.704 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net