DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.363 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

Optimismus in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.44 EUR 0.56 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen
Helvetia Baloise Holding AG
220.80 EUR 2.00 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.64 EUR -2.88 EUR -3.18 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
612.00 EUR 8.20 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
81.91 EUR -0.03 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
641.00 EUR 12.40 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.35 EUR 4.35 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
Schindler AG (PS)
273.00 EUR -4.65 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Sonova AG
274.90 EUR 0.40 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
93.00 EUR -2.50 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
154.95 EUR 2.25 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Swisscom AG
685.00 EUR -5.00 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,219.11 CHF 22.19 CHF 1.01 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 1,01 Prozent stärker bei 2.219,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,964 Prozent auf 2.218,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.196,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2.222,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.210,94 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,130 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2.225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.275,76 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 2.046,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,17 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 2,51 Prozent auf 261,80 CHF), UBS (+ 2,34 Prozent auf 39,74 CHF), Schindler (+ 2,18 Prozent auf 262,20 CHF), Straumann (+ 2,10 Prozent auf 89,66 CHF) und Lonza (+ 2,06 Prozent auf 575,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2,33 Prozent auf 628,50 CHF), Logitech (-0,93 Prozent auf 83,34 CHF), Helvetia Baloise (-0,39 Prozent auf 204,00 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 75,91 CHF) und Partners Group (+ 0,17 Prozent auf 590,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.558.704 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 306,991 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,78 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:06 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.