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Index-Bewegung

Optimismus in Zürich: SLI legt mittags zu

Optimismus in Zürich: SLI legt mittags zu

Am Mittwoch wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.02 EUR 1.02 EUR 1.31 %
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Amrize
37.62 EUR -0.24 EUR -0.63 %
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Holcim AG
76.94 EUR -1.32 EUR -1.69 %
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Julius Bär
74.96 EUR 0.94 EUR 1.27 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,450.00 EUR 60.00 EUR 0.64 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Partners Group AG
731.60 EUR 26.40 EUR 3.74 %
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Richemont
180.90 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
424.20 EUR -5.40 EUR -1.26 %
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Sandoz
90.22 EUR 0.08 EUR 0.09 %
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Swiss Re AG
166.25 EUR -1.75 EUR -1.04 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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VAT
614.00 EUR 13.60 EUR 2.27 %
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Indizes
SLI
2,395.11 CHF 20.74 CHF 0.87 %
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Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,85 Prozent fester bei 2.394,56 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 2.374,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.374,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.395,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.370,40 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der SLI noch bei 2.315,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SLI auf 2.014,80 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,32 Prozent aufwärts. 2.395,10 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 3,57 Prozent auf 40,88 CHF), Julius Bär (+ 3,49 Prozent auf 71,76 CHF), Logitech (+ 3,14 Prozent auf 78,76 CHF), Holcim (+ 2,61 Prozent auf 73,04 CHF) und Richemont (+ 2,44 Prozent auf 170,10 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-0,99 Prozent auf 562,40 CHF), Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,50 Prozent auf 72,14 CHF), Swiss Re (-0,16 Prozent auf 153,20 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 8.550,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.515.984 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11:11 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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