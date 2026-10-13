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SLI aktuell

Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Der SLI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
56.00 EUR -1.68 EUR -2.91 %
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Amrize
31.74 EUR -0.43 EUR -1.34 %
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Geberit AG (N)
569.20 EUR 0.80 EUR 0.14 %
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Givaudan AG
4,050.00 EUR 344.00 EUR 9.28 %
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Julius Bär
76.30 EUR 0.12 EUR 0.16 %
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Logitech S.A.
88.26 EUR 0.38 EUR 0.43 %
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Lonza AG (N)
613.20 EUR -4.20 EUR -0.68 %
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Partners Group AG
648.20 EUR 5.60 EUR 0.87 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
389.15 EUR 3.45 EUR 0.89 %
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Swiss Re AG
154.50 EUR -0.60 EUR -0.39 %
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UBS
42.97 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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VAT
706.60 EUR -23.20 EUR -3.18 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
633.00 EUR 10.60 EUR 1.70 %
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Indizes
SLI
2,243.49 CHF 9.44 CHF 0.42 %
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Zum Handelsende bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,42 Prozent höher bei 2.243,49 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,486 Prozent auf 2.244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.234,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.239,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.262,58 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2.219,80 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 2.288,38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 2.025,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,30 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3.817,00 CHF), Logitech (+ 2,97 Prozent auf 85,16 CHF), Geberit (+ 1,85 Prozent auf 540,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 147,25 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,77 Prozent auf 646,20 CHF), Alcon (-1,91 Prozent auf 52,42 CHF), Lonza (-1,32 Prozent auf 566,40 CHF), Amrize (-1,28 Prozent auf 30,08 CHF) und Julius Bär (-1,09 Prozent auf 70,98 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.594.516 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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