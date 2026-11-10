Optimismus in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen

SIX-Handel im Blick

10.11.26 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,64 Prozent stärker bei 2.414,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,693 Prozent auf 2.415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2.398,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2.416,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.405,11 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit 2.219,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.343,60 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 2.029,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,23 Prozent. Bei 2.433,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,61 Prozent auf 175,25 CHF), UBS (+ 2,40 Prozent auf 40,92 CHF), Julius Bär (+ 2,19 Prozent auf 71,86 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 76,28 CHF) und Sika (+ 1,96 Prozent auf 195,10 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-1,63 Prozent auf 187,55 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 226,20 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 4.028,00 CHF), Sonova (-0,91 Prozent auf 283,20 CHF) und SGS SA (-0,68 Prozent auf 101,55 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 966.524 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net