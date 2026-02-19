Optimismus in Zürich: SMI liegt im Plus

Kursentwicklung im Fokus

In Zürich stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 13.822,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.846,78 Zählern und damit 0,342 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.799,59 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13.851,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.785,19 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der SMI mit 13.169,96 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.11.2025, einen Wert von 12.543,06 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Wert von 12.808,08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,34 Prozent. Bei 13.896,39 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.941,92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 2,82 Prozent auf 157,05 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 923,40 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 647,40 CHF), Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 865,60 CHF) und Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-1,19 Prozent auf 80,46 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 194,10 CHF), Swisscom (-1,06 Prozent auf 699,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,51 Prozent auf 175,40 CHF) und Lonza (-0,37 Prozent auf 536,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.333.730 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net