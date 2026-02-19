DAX25.102 +0,2%Est506.081 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.616 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,33 -0,9%Gold5.033 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Optimismus in Zürich: SMI liegt im Plus

20.02.26 12:25 Uhr
Optimismus in Zürich: SMI liegt im Plus | finanzen.net

In Zürich stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
70,10 CHF 0,18 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
648,60 CHF 9,60 CHF 1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
175,65 CHF -0,65 CHF -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
536,40 CHF -1,80 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
80,45 CHF -0,98 CHF -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
926,20 CHF 15,40 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
160,40 CHF 1,70 CHF 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
367,20 CHF -1,00 CHF -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
156,95 CHF 4,20 CHF 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
194,50 CHF -1,70 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
865,20 CHF 10,20 CHF 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
129,10 CHF 1,30 CHF 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
699,50 CHF -7,00 CHF -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,90 CHF 0,19 CHF 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
565,40 CHF 6,60 CHF 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.827,0 PKT 27,4 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 13.822,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.846,78 Zählern und damit 0,342 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.799,59 Punkte).

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13.851,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.785,19 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der SMI mit 13.169,96 Punkten gehandelt. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.11.2025, einen Wert von 12.543,06 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Wert von 12.808,08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,34 Prozent. Bei 13.896,39 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.941,92 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 2,82 Prozent auf 157,05 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 923,40 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 647,40 CHF), Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 865,60 CHF) und Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Nestlé (-1,19 Prozent auf 80,46 CHF), Sonova (-1,07 Prozent auf 194,10 CHF), Swisscom (-1,06 Prozent auf 699,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,51 Prozent auf 175,40 CHF) und Lonza (-0,37 Prozent auf 536,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.333.730 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 322,067 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
19.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
19.02.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
19.02.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
19.02.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen