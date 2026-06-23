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Kursentwicklung im Fokus

Optimismus in Zürich: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

24.06.26 09:27 Uhr
Optimismus in Zürich: SMI liegt zum Handelsstart im Plus | finanzen.net

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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SMI
13.954,3 PKT 43,6 PKT 0,31%
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Um 09:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,20 Prozent höher bei 13.938,62 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,626 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,031 Prozent tiefer bei 13.906,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13.910,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13.943,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.906,07 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 13.503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der SMI noch bei 12.515,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11.988,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,22 Prozent nach oben. Bei 14.063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,27 Prozent auf 182,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,85 Prozent auf 187,35 CHF), Alcon (+ 1,58 Prozent auf 54,12 CHF), Givaudan (+ 1,13 Prozent auf 3.315,00 CHF) und Nestlé (+ 0,72 Prozent auf 80,80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Holcim (-1,87 Prozent auf 74,42 CHF), UBS (-1,15 Prozent auf 40,41 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 647,40 CHF), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 580,20 CHF) und Amrize (-0,79 Prozent auf 42,97 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 145.771 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 274,928 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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