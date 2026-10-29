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Index im Blick

Optimismus in Zürich: SMI notiert im Plus

Optimismus in Zürich: SMI notiert im Plus

Der SMI zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.56 EUR 0.98 EUR 1.23 %
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Amrize
36.20 EUR 0.99 EUR 2.81 %
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Givaudan AG
4,232.00 EUR 26.00 EUR 0.62 %
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Holcim AG
75.70 EUR 2.34 EUR 3.19 %
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Logitech S.A.
88.24 EUR -0.18 EUR -0.20 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.54 EUR -0.20 EUR -0.22 %
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Novartis AG
143.48 EUR 3.34 EUR 2.38 %
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Partners Group AG
710.20 EUR 16.60 EUR 2.39 %
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Richemont
178.95 EUR 1.20 EUR 0.68 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.70 EUR 5.30 EUR 1.23 %
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Sandoz
92.38 EUR 7.28 EUR 8.55 %
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Swiss Re AG
164.35 EUR 0.30 EUR 0.18 %
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UBS
43.22 EUR 1.39 EUR 3.32 %
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Indizes
SMI
14,796.24 CHF 215.14 CHF 1.48 %
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Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,49 Prozent fester bei 14.798,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,408 Prozent auf 14.640,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14.581,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.656,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.861,53 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,25 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 13.912,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der SMI bei 14.486,10 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 12.314,10 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,71 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.861,53 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sandoz (+ 5,88 Prozent auf 84,58 CHF), UBS (+ 3,19 Prozent auf 39,83 CHF), Novartis (+ 2,89 Prozent auf 132,96 CHF), Amrize (+ 2,84 Prozent auf 34,03 CHF) und Holcim (+ 2,79 Prozent auf 70,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-0,17 Prozent auf 81,88 CHF), Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 82,90 CHF), Givaudan (+ 0,15 Prozent auf 3.920,00 CHF), Richemont (+ 0,46 Prozent auf 164,85 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 151,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.696.162 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,725 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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