Optimismus in Zürich: SMI startet mit Gewinnen

Kursverlauf

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent fester bei 13.203,75 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,554 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,166 Prozent stärker bei 13.194,99 Punkten in den Handel, nach 13.173,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.190,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.208,78 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,857 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.962,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13.413,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11.660,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,329 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,11 Prozent auf 155,00 CHF), Sika (+ 0,93 Prozent auf 152,00 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 925,60 CHF), Givaudan (+ 0,66 Prozent auf 2.896,00 CHF) und Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 662,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Geberit (-1,44 Prozent auf 534,20 CHF), Amrize (-0,95 Prozent auf 44,73 CHF), Holcim (-0,22 Prozent auf 71,56 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 62,84 CHF) und UBS (-0,09 Prozent auf 33,61 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.041.088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,75 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net