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SMI im Fokus

Optimismus in Zürich: SMI steigt

Optimismus in Zürich: SMI steigt

Wenig Veränderung ist aktuell in Zürich zu beobachten.

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Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR 1.34 EUR 1.60 %
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Partners Group AG
769.60 EUR 5.40 EUR 0.71 %
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Richemont
199.50 EUR -0.80 EUR -0.40 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
396.05 EUR 1.05 EUR 0.27 %
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Sika AG
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680.00 EUR 10.00 EUR 1.49 %
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SMI
14,492.01 CHF 44.82 CHF 0.31 %
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Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent höher bei 14.471,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,674 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 14.465,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14.447,19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.488,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14.439,66 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14.327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.503,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.206,36 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,24 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,25 Prozent auf 79,94 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 79,20 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 190,60 CHF), Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 638,00 CHF) und Lonza (+ 0,82 Prozent auf 592,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Amrize (-1,32 Prozent auf 35,77 CHF), Richemont (-1,28 Prozent auf 185,80 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,75 CHF), Swiss Re (-0,32 Prozent auf 139,70 CHF) und Partners Group (+ 0,06 Prozent auf 720,00 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 744.017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,72 erwartet. Mit 6,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.08.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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